Al via l’abbattimento del vecchio edificio scolastico di Marina di Vietri sul Mare | lì nascerà la nuova caserma dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minuti Sotto una pioggia intensa sono partite quest’oggi le operazioni concrete di abbattimento del vecchio edificio scolastico di via Pellegrino a Marina di Vietri sul Mare.  L’ex scuola elementare, purtroppo, già dagli anni ‘80 non era più in funzione ed era diventata un vero e proprio “mostro” al centro del paese.  L’operazione di demolizione all’immobile fatiscente é stato anticipato da alcuni necessari interventi della ditta appaltatrice partiti alla fine dello scorso agosto e che hanno poi consentito l’operazione risolutiva. Il destino dell’area è già stato stabilito: al posto della scuola verrà realizzata, attraverso un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, una moderna caserma che ospiterà la nuova Stazione Carabinieri con competenza territoriale su Vietri sul Mare e Cetara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

