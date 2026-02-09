VIDEO | Migliavacca ricorda Fontana | Porto nel cuore la sua attenzione per i poveri

Il vescovo Andrea Migliavacca ricorda Riccardo Fontana, morto di recente. Parla di come il suo predecessore abbia sempre avuto un’attenzione speciale per i poveri. Migliavacca ha raccontato che Fontana si è sempre dedicato con passione ai più deboli, portando nel cuore questa missione. La sua salute era in calo da tempo, e ora la notizia della sua scomparsa ha colpito tutti. Migliavacca ha voluto condividere i ricordi più personali, sottolineando quanto Fontana abbia lasciato un segno nella diocesi e

