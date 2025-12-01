Natalie Wood Robert Wagner ricorda la moglie nell' anniversario della sua morte | Per sempre nel cuore
A 44 anni dalla misteriosa scomparsa dell'attrice e diva di Hollywood, il marito ha deciso di ricordarla con un accorato messaggio in suo onore. Robert Wagner ha pubblicato un tributo alla defunta moglie Natalie Wood, nel 44° anniversario della sua scomparsa. L'attore, oggi 95 anni, ha condiviso un messaggio sul proprio account Instagram. Il post è composto da una foto in bianco e nero di lui insieme a Wood nel corso della Notte degli Oscar del 1973. L'attrice è scomparsa a soli 43 anni nel 1981, in circostanze mai del tutto chiarite. Robert Wagner ricorda Natalie Wood "Penso a Nat oggi" ricorda Wagner "Il suo calore, la sua bellezza e il suo amore rimangono con noi attraverso i nostri figli e nipoti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
" Tutte le ragazze si innamorano dell'uomo sbagliato, credo faccia parte del diventare grandi ". Il 29 novembre 1981 moriva la 43enne NATALIE WOOD, icona di tutta una generazione di giovani "ribelli senza causa", alter ego di James Dean. La sua morte rima - facebook.com Vai su Facebook
Natalie Wood, Robert Wagner ricorda la moglie nell'anniversario della sua morte: "Per sempre nel cuore" - A 44 anni dalla misteriosa scomparsa dell'attrice e diva di Hollywood, il marito ha deciso di ricordarla con un accorato messaggio in suo onore. Si legge su movieplayer.it
Robert Wagner remembers Natalie Wood on 44th anniversary of her mysterious death in emotional tribute - old actor posted an emotional Instagram tribute Saturday to mark Wood’s anniversary death, sharing a ... Segnala msn.com
Robert Wagner Pays Tribute to Ex Natalie Wood 44 Years After Her Death - Robert Wagner paid tribute to his late wife Natalie Wood on the 44th anniversary of her death—for which Robert has remained a person of interest in the decades since she drowned off their yacht. Come scrive msn.com
EXCLUSIVE: Reclusive Star Robert Wagner, 95, to Make 'Deathbed Confession' Nearly 45 Years After Natalie Wood's Mystery Death Gutted Actor's Career - Robert Wagner is believed to be preparing to make a confession about what truly happened to his former wife, Natalie Wood. Secondo radaronline.com
Robert Wagner Remembers Late Wife Natalie Wood on 44th Anniversary of Her Death: ‘Forever Missed’ - Robert Wagner posted a heartfelt tribute to his late wife, Natalie Wood, on the 44th anniversary of her death. Riporta msn.com
What happened to Natalie Wood? Robert Wagner pays tribute to late wife on 44th anniversary of death - four years ago, in 1981, is now being remembered by her husband, Robert Wagner. soapcentral.com scrive