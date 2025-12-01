A 44 anni dalla misteriosa scomparsa dell'attrice e diva di Hollywood, il marito ha deciso di ricordarla con un accorato messaggio in suo onore. Robert Wagner ha pubblicato un tributo alla defunta moglie Natalie Wood, nel 44° anniversario della sua scomparsa. L'attore, oggi 95 anni, ha condiviso un messaggio sul proprio account Instagram. Il post è composto da una foto in bianco e nero di lui insieme a Wood nel corso della Notte degli Oscar del 1973. L'attrice è scomparsa a soli 43 anni nel 1981, in circostanze mai del tutto chiarite. Robert Wagner ricorda Natalie Wood "Penso a Nat oggi" ricorda Wagner "Il suo calore, la sua bellezza e il suo amore rimangono con noi attraverso i nostri figli e nipoti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Natalie Wood, Robert Wagner ricorda la moglie nell'anniversario della sua morte: "Per sempre nel cuore"