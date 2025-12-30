Giuseppe Festa | La mia musica in cambio di storie a casa porto piccoli semi nel cuore - Video
In questa intervista, Giuseppe Festa, scrittore e musicista dei Lingalad, condivide il suo modo di vivere la musica come scambio di storie. Attraverso le sue performance nelle strade europee, ha raccolto racconti e testimonianze, portando con sé piccoli semi di ricordi e emozioni. Un percorso semplice e autentico, che unisce arte e narrazione, lasciando un’impronta discreta ma significativa nel cuore di chi lo ascolta.
L’INTERVISTA. Scrittore e musicista con i Lingalad, ha suonato per le strade d’Europa, ai passanti chiedeva dei racconti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
