Giuseppe Festa | La mia musica in cambio di storie a casa porto piccoli semi nel cuore - Video

Giuseppe Festa | La mia musica in cambio di storie a casa porto piccoli semi nel cuore

In questa intervista, Giuseppe Festa, scrittore e musicista dei Lingalad, condivide il suo modo di vivere la musica come scambio di storie. Attraverso le sue performance nelle strade europee, ha raccolto racconti e testimonianze, portando con sé piccoli semi di ricordi e emozioni. Un percorso semplice e autentico, che unisce arte e narrazione, lasciando un’impronta discreta ma significativa nel cuore di chi lo ascolta.

