Succursale del liceo Regina Margherita senza aule | l' appello degli studenti

Gli studenti del liceo Regina Margherita di Salerno chiedono aule adeguate e spazi sicuri. La loro richiesta non mira a scontrarsi con altre scuole, ma a sensibilizzare sulle necessità di ambienti didattici funzionali e idonei per garantire un percorso scolastico efficace e sereno. Un appello che mira a sottolineare l’importanza di garantire condizioni adeguate per l’apprendimento di tutti gli studenti.

Nessuna battaglia contro gli studenti dell'istituto Genovesi-Da Vinci, ma un appello per avere aule sufficienti in "spazi sicuri ed idonei": i rappresentanti del liceo Regina Margherita di Salerno che conta 1.020 studenti e 48 classi, questa mattina, si sono recati presso Palazzo Sant'Agostino.

