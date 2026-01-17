Cattivi odori in diverse aule decisa la chiusura della succursale del liceo Marconi nella scuola Nostra Signora

A Pescara, la succursale del liceo Marconi presso la scuola Nostra Signora è stata chiusa a seguito di segnalazioni riguardanti cattivi odori e problemi igienico-sanitari. La decisione mira a garantire condizioni di studio più salubri per studenti e insegnanti, in attesa di interventi risolutivi. La scuola continuerà a monitorare la situazione per ripristinare al più presto un ambiente adeguato alle esigenze scolastiche.

Decisa la chiusura della succursale del liceo Marconi di Pescara ospitata nella scuola Nostra Signora dopo la segnalazione di una problematica igienico-sanitaria.A firmare l'ordinanza, dopo la ricezione della nota della Uoc (unità operativa complessa) Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della Asl con la quale è stata segnalata una problematica igienico-sanitaria nella sede del liceo statale “G. Marconi”, ospitata nei locali dell’istituto Nostra Signora, siti in via G. d’Annunzio 218. Giovedì 15 gennaio e successivamente venerdì 16 gennaio sono stati effettuati sopralluoghi congiunti da parte della Asl, della Provincia e di Arpa Abruzzo, nel corso dei quali sono state effettivamente riscontrate molestie olfattive in diverse aule poste al primo e al secondo piano dell’istituto Nostra Signora, utilizzate dagli studenti del Marconi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

