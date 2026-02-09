VIDEO | Fogna e marciapiede dissestato sul lungolago insorge il Quartiere

La strada sul lungolago di Ganzirri è un disastro. La fogna si vede sporgere dal marciapiede rovinato, che presenta buche e crepe. A denunciare la situazione è il consigliere del sesto Quartiere, Salvatore Scandurra, che ha diffuso un video della zona. La mancanza di interventi si fa sentire, e i residenti chiedono interventi immediati.

Fogna e marciapiede dissestato. Così si presenta via Lago Grande a Ganzirri, come denuncia il consigliere del sesto Quartiere Salvatore Scandurra. L'esponente della Lega chiede un intervento immediato dell'amministrazione e invia alla stampa un filmato realizzato alcuni giorni fa.

