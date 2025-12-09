Marciapiede rialzato e dissestato in via Sciuti
Marciapiede dissestato e rialzato in via Sciuti, altezza via Cesareo. Dove purtroppo in più di un'occasione mi è capitato di vedere anche persone cadere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
LAVORI VIA LUNGA/VIA AL PIANO CONCLUSI Con la realizzazione della segnaletica orizzontale si è concluso l’intervento tra via Lunga alta e via al Piano. Completato il nuovo marciapiede rialzato e realizzato il nuovo attraversamento pedonale ? A - facebook.com Vai su Facebook
LO DICO A IL GOLFO Ischia e quel marciapiedi dissestato - Marciapiede pericoloso davanti al tribunale di Ischia: cittadini segnalano il degrado e chiedono interventi urgenti. ilgolfo24.it scrive
