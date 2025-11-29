Marciapiede dissestato in via Benedetto Croce con persone che cadono la segnalazione di un cittadino FOTO

Ilpescara.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nostro lettore segnala una situazione di degrado urbano ma anche di potenziale pericolo in via Benedetto Croce a Pescara.«Marciapiede con betonelle dissestate molto pericolose per i pedoni in via Benedetto Croce civico 200 e successivi», scrive il cittadino.Che aggiunge: «Molto spesso ci si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

marciapiede dissestato via benedetto"Marciapiede dissestato in via Benedetto Croce con persone che cadono", la segnalazione di un cittadino [FOTO] - Un nostro lettore segnala una situazione di degrado urbano ma anche di potenziale pericolo in via Benedetto Croce a Pescara. Riporta ilpescara.it

Cerca Video su questo argomento: Marciapiede Dissestato Via Benedetto