Marciapiede dissestato in via Benedetto Croce con persone che cadono la segnalazione di un cittadino FOTO
Un nostro lettore segnala una situazione di degrado urbano ma anche di potenziale pericolo in via Benedetto Croce a Pescara.«Marciapiede con betonelle dissestate molto pericolose per i pedoni in via Benedetto Croce civico 200 e successivi», scrive il cittadino.Che aggiunge: «Molto spesso ci si. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
