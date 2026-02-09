Victor Hedman difensore di hockey su ghiaccio nella nazionale svedese segue una dieta che ha cambiato ogni cosa

Victor Hedman, difensore svedese di hockey, ha deciso di cambiare dieta e tutto è cambiato. L'atleta, che ha vinto due Stanley Cup con i Tampa Bay Lightning, si è affidato a un nuovo regime alimentare e ora sembra più energico e in forma che mai. La sua carriera da Hall of Fame si basa su potenza e strategia, ma anche su scelte di vita più sane.

Victor Hedman è un uomo imponente. Due volte vincitore della Stanley Cup con i Tampa Bay Lightning, questo robusto difensore si è costruito una carriera da Hall of Fame grazie alla stazza, alla potenza e alla mente strategica. Con un'altezza di circa 2 metri e un peso di circa 113 kg con i pattini ai piedi, sul ghiaccio Hedman senza dubbio intimidisce. È passato molto tempo da quando ha mosso i primi passi nella NHL. Era infatti il 2009 quando ha debuttato contro gli Atlanta Thrashers, una squadra che oggi non esiste più: allora era la velocità fulminea degli altri giocatori a metterlo in crisi.

