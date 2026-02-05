Cos’è il norovirus che ha contagiato le atleti finlandesi dell’hockey su ghiaccio

Il norovirus ha colpito quattro atlete della Nazionale finlandese di hockey su ghiaccio, mettendo fine ai loro impegni e rinviando la partita contro il Canada. Le atlete si sono ammalate improvvisamente, costringendo gli organizzatori a spostare l’incontro dal 5 al 12 febbraio. La squadra finlandese si trova ora a dover affrontare non solo la malattia, ma anche le conseguenze di questo rinvio.

Alla fine ha avuto la meglio il malessere intestinale causato dal norovirus che ha messo ko quattro atlete della Nazionale finlandese di hockey su ghiaccio causando il rinvio della gara contro il Canada dal 5 al prossimo 12 febbraio. Cos’è il norovirus. Con questo nome si indica un virus a singolo filamento di Rna che risulta tra i patogeni più diffusi nel causare gastroenteriti acute di origine non batterica. L’Istituto Superiore di Sanità (Iss) spiega che i norovirus sono conosciuti anche con il nome di “virus di Norwalk” dalla città dell’Ohio centro di un’epidemia di gastroenterite nel 1968. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'allarme norovirus si fa sentire nel Villaggio Olimpico di Milano.

Quattro giocatrici finlandesi di hockey su ghiaccio sono state messe fuori dagli allenamenti dopo aver contratto il norovirus.

