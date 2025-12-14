Trump premia Miracle la nazionale di hockey su ghiaccio che sconfisse l’Urss ai Giochi del 1980

Donald Trump ha reso omaggio alla nazionale di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti, nota come

Il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, ha onorato alla Casa Bianca la squadra maschile di hockey su ghiaccio statunitense delle Olimpiadi del 1980 in occasione della firma di un disegno di legge che assegna la Congressional Gold Medal. Ne scrive la Reuters. L’onorificenza arriva a quasi 46 anni dalla vittoria degli Stati Uniti alle Olimpiadi del 1980 a Lake Placid, New York. Trump ha premiato allo Studio ovale la nazionale di Hockey su ghiaccio. «Siamo lieti di essere oggi in compagnia di vere leggende della storia dello sport americano, eroi per l’intera nazione. La squadra olimpica statunitense di hockey su ghiaccio del 1980», ha dichiarato Trump. Ilnapolista.it

