Vibo Valentia in festa | primo festival per i giovani talenti musicali italiani nel mondo

Vibo Valentia si prepara ad accogliere il primo festival dedicato ai giovani talenti musicali italiani nel mondo. Dal 10 al 28 febbraio, la città calabrese ospiterà una rassegna che mette in mostra i migliori giovani musicisti italiani, con eventi, concerti e premi. L’iniziativa, promossa dal CIDIM in collaborazione con l’Accademia Chigiana e quella di Imola, riceve anche il sostegno dei Ministeri degli Esteri e della Cultura. La città si anima con questa grande occasione per i giovani artisti di farsi conoscere e affermarsi.

Vibo Valentia si prepara ad accogliere una prestigiosa rassegna musicale: dall'10 al 28 febbraio, la città calabrese ospiterà la prima edizione del Festival "Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo", un evento promosso dal CIDIM (Comitato Nazionale Italiano Musica) in collaborazione con l'Accademia Chigiana e l'Accademia di Imola, con il sostegno dei Ministeri degli Esteri e della Cultura. L'iniziativa mira a valorizzare i giovani musicisti italiani di talento, trasformando Vibo Valentia in un centro nevralgico per la musica classica. Offrirà al pubblico otto concerti in location di particolare suggestione come la Sala Concerti dell'ex Convento dei Gesuiti e la Fattoria Junceum.

