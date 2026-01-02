Una tragedia si è verificata nei pressi di Avenza, dove un uomo senza dimora è stato investito da un treno in transito da Roma a Genova. L’incidente ha causato disagi ai servizi ferroviari, con treni in tilt per diverse ore. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia sui binari nei pressi di Avenza. Un clochard è finito sui binari ed è stato travolto dal treno, un convoglio proveniente da Roma e diretto a Genova. È successo attorno alle 10,20 dello scorso mercoledì. Tanta la paura tra i viaggiatori e tra chi stava aspettando il treno per andare a trascorrere lontano da casa il Capodanno. Ancora poco chiare le cause e la dinamica dell’incidente. L’uomo, secondo le testimonianze di chi era sul posto, è stato visto aggirarsi sui binari. Si ipotizza probabilmente stesse soffrendo di solitudine. A riferire i dettagli delll’episodio è stato il macchinista del treno che ha parlato con gli agenti della Polfer intervenuti sul posto, dicendo di aver visto l’uomo in mezzo ai binari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore sui binari. Treni in tilt per ore

