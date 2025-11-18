Tentato incendio al cantiere per il risanamento del viadotto Re | adesso è alta tensione

Nessun messaggio simbolico, non questa volta. Domenica, dei delinquenti hanno cercato di incendiare un container e un'autovettura situati all'interno del cantiere aperto per la manutenzione straordinaria per il risanamento del viadotto Re, situato lungo la strada statale 115 "Sud Occidentale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Tentato incendio al cantiere per il risanamento del viadotto Re: adesso è alta tensione

