Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 18 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si rallenta tra Roma Fiumicino e dovrei via Cassia e Flaminia è più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina sul tratto Urbano le code tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare mentre in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est percorrendo la statale Pontina traffico rallentato Concorde tra Spinaceto e il grande raccordo direzione Eur mentre via Cristoforo Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia da chioccia ed Astral infomobilità al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

