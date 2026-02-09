Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 17 | 25

La viabilità a Roma si riduce a un susseguirsi di code e rallentamenti. In mattinata, il traffico si è fatto intenso lungo il Grande Raccordo Anulare, tra Roma Fiumicino e Romanina, con i veicoli che avanzano a passo d'uomo. Anche tra Prenestina e Tiburtina si registrano lunghe code, mentre in carreggiata interna si accumulano auto tra Cassia bis e Salaria. La situazione si complica ulteriormente tra Nomentana e lo svincolo per Tor Cervara. La Pontina, in direzione Eur, è

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina è più avanti tra Prenestina e Tiburtina mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Cassia bis e Salaria è più avanti tra le uscite Nomentana e sul tratto Urbano traffico rallentato tra via Fiorentini e lo svincolo per Tor Cervara direzione Grande Raccordo Anulare percorrendo la statale Pontina code per traffico intenso tra via di Vallerano ed il grande raccordo direzione Eur in via Nettunense rallentamenti a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia in via Appia si rallenta tra la via dei Laghi e via Nettunense direzione Albano mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con le ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino e faccio la doccia e basta alle in fabbrica e tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 17:25 Approfondimenti su Roma Via Nettunense Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25 La viabilità a Roma resta complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-02-2026 ore 09:25 #Roma-Via La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Roma Via Nettunense Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità per problemi di viabilità, la linea di bus 441 al momento non sta transitando su via della Pietra Sanguigna/metro Quintiliani. x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma facebook

