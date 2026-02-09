Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 13 | 25

Questa mattina a Roma si sono formate lunghe code sulla via Nettunense, a causa di un incidente all’altezza di via della Falcognana. Le operazioni di ripristino stanno ancora proseguendo, e si consiglia di prestare attenzione. La circolazione sulla carreggiata del Grande Raccordo Anulare e sulle principali strade della zona, come la via Salaria e la Cassia, risulta rallentata in alcune tratte. Alla sera, invece, si terrà la partita di calcio tra Roma e Cagliari allo Stadio Olimpico, con una disciplina di traffico temporanea che potrebbe creare

lunghe code a causa di un incidente nelle due direzioni sulla via Nettunense siamo all'altezza di via della Falcognana prestare attenzione alle operazioni di ripristino del resto la circolazione si presenta regolare sulla carreggiata del grande raccordo anulare sulle maggiori consolari ad eccezione solo dei rallentamenti sulla via Salaria altezza Villa Spada verso la tangenziale anche sulla Cassia da Tomba di Nerone in direzione del raccordo infine ricordiamo che questa sera alle 20:45 allo stadio Olimpico si giocherà Roma Cagliari venticinquesima giornata del campionato maschile di serie A prestare attenzione alla provvisoria disciplina di traffico attiva nella zona dello Stadio Olimpico

