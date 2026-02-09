Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 10 | 25

Questa mattina sulla viabilità di Roma e del Lazio si registrano alcuni rallentamenti. Sull’autostrada A1, si circola senza problemi, mentre il traffico si fa più intenso sul Grande Raccordo Anulare tra la 90 e la galleria Appia, dove ci sono code a causa di un veicolo in panne. Tra Formello e il raccordo, la situazione si complica, rallentando la circolazione in entrata verso il centro di Roma. La circolazione sulla Cassia Flaminia, invece, procede a rilento per un incidente all’altezza di Colleferro. Anche

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio aggiornamento sull'autostrada A1 romeno rimortoli incidente all'altezza di Colleferro al momento circolazione regolare verso la capitale invece traffico intenso Sulle carreggiate del grande raccordo anulare tra la 90 nella galleria Appia nelle due carreggiate procede a rilento sulla Cassia Flaminia sul tratto Urbano della Roma Terme sulla Roma Fiumicino in entrata verso il centro a partita dal raccordo sulla Cassia bis è a causa di un veicolo in panne si rallenta tra Formello e il raccordo in direzione di quest'ultimo Infine per la linea ferroviaria Roma Pisa circolazione in graduale ripresa dopo danni causati dal maltempo i treni alta velocità Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso cancellazioni è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 10:25 Approfondimenti su Roma Regione Lazio Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:10 La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:10 Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Roma Regione Lazio Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 07 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento ... romadailynews.it Traffico Lazio del 04-02-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati non molto il traffico sulla principale rete viaria laziale più intenso Come di consueto in queste ore a Roma sul Raccordo ... romadailynews.it #Roma #viabilità Viale di Castel Porziano, da domani nuova fase di potature. Tra le 9 e le 16 la strada sarà chiusa tra via Bertoni e via Vecchi. Deviazioni bus x.com Weekend con eventi, manifestazioni e modifiche alla viabilità: tutte le strade e le chiusure da conoscere a Roma facebook

