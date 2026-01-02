Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 09 | 10

Ecco l'introduzione richiesta: L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio fornisce informazioni su incidenti, rallentamenti e provvedimenti temporanei. Attualmente, si registrano congestioni sulla Cassia Veientana e sulla diramazione Roma Nord a causa di traffico e lavori in corso. Sono in vigore divieti di transito notturno sulla Tangenziale Est per contenere l'inquinamento acustico. È stata inoltre avviata la nuova rete di trasporto regionale UDR Lazio, migliorando l'offerta

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un incidente sulla Cassia Veientana è la causa dell' altezza di via del Prato della Corte in direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla diramazione Roma nord rallentamenti qui per traffico in avvicinamento allo svincolo di Castelnuovo di Porto verso Firenze le altre notizie a Roma nell'ambito dei provvedimenti volti al contenimento dell'inquinamento acustico sulla tangenziale est rinnovato il consueto divieto di transito in orario notturno della sopraelevata tra Largo Passamonti e viale Castrense in entrambi i sensi di marcia incluse le rampe di accesso da via Prenestina e nel tratto della circonvallazione Salaria tra il Ponte delle Valli via Nomentana sempre nelle due direzioni il divieto attivo ogni notte sia feriale Tia festiva dalle 23 alle 6 e voltiamo pagina c'è una novità nel trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico o regionale denominata udr Lazio una rete integrata che collega il territorio Laziale da questa mattina sono attiva e le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato all'unità di rete per conoscere itinerari ora calcolare il percorso Scarica l'app di Astral infomobilità è tutto da Gina Pandolfo e Astral infomobilità Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

