Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 08 | 40

Oggi mattina la viabilità a Roma e dintorni si presenta molto congestionata. Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Valmontone e lo svincolo con Roma Sud, si registrano 9 chilometri di coda a causa di un incidente. Anche sulla Pontina, tra Pomezia e Castel di Decima, il traffico è molto intenso e si formano code a tratti. Chi sta entrando in città dalla via Flaminia e dalla Salaria si trova bloccato, soprattutto nel tratto urbano. La situazione si fa critica anche sul raccordo, dove si accumulano rallentamenti

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito un aggiornamento per i pendolari che stanno procedendo verso la capitale sull'autostrada A1 Roma Napoli a causa di un incidente ci sono incolonnamenti di 9 km tra Valmontone e lo svincolo con la diramazione Roma Sud sempre verso la capitale sulla statale Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia e Castel di Decima poi chiude in entrata verso il centro sulla via Flaminia e Salaria sul tratto Urbano della Roma Teramo a partire dal raccordo sul raccordo si intensifica il traffico all'altezza della galleria pen internamente in esterna cosa tratta all'altezza dello svincolo con la Roma Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

