Francesco Acerbi sta per lasciare l’Inter. Il difensore non rinnoverà il contratto e si prepara a salutare i nerazzurri, con la sua partenza ormai quasi certa. La società sta valutando le prossime mosse in vista della nuova stagione.

Francesco Acerbi è in scadenza di contratto con l’Inter e appare sempre più vicino il suo addio alla squadra nerazzurra in vista della prossima stagione. Inter, addio Acerbi a fine stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it Con il contratto in scadenza nel giugno del 2026, l’ex difensore del Chievo è pronto a salutare la squadra alla fine del campionato considerato il fatto che non sembrano nel vivo le trattative per il rinnovo. Le buone prestazioni fornite da Bisseck, Akanji e Bastoni sembrano dare ampie garanzie alla squadra nerazzurra che potrebbe decidere di allungare di un altro anno il contratto di De Vrij per non salutare tutti i senatori della difesa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Via libera all’addio di Acerbi, niente rinnovo e saluta l’Inter

Approfondimenti su Acerbi Inter

Francesco Acerbi rimarrà fuori dal campo fino al 2026 a causa di un infortunio, compromettendo la preparazione dell'Inter in vista delle prossime sfide, tra cui il derby contro il Genoa e la Supercoppa italiana a Riad.

Ecco le ultime notizie in tempo reale su Inter News 24: aggiornamenti su Acerbi e Darmian, la designazione ufficiale per il Bologna e il rinnovo di Calhanoglu.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Acerbi Inter

Argomenti discussi: Decreto Pnrr, via libera del governo: salta lo scudo per gli imprenditori, l'Isee diventa automatico; New START, addio all’ultimo argine atomico?; Scuola primaria Marchetti: via libera alla riqualificazione totale; Aifa approva nuova terapia per il tumore della vescica: addio alla chemio dopo 40 anni.

Manovra, via libera all'alba. Addio Superbonus e pensioni dei medici salvateIl governo ha lavorato tutta la notte per approvare il testo definitivo. Ci sono anche 40 milioni per la difesa delle donne Al termine di una lunghissima nottata di discussioni il governo ha approvato ... affaritaliani.it

Everton, via libera all'addio di LukakuL'Everton non farà ostruzionismo ed è pronto a dire addio a Romelu Lukaku. Secondo Alfredo Pedullà, il club di Liverpool ha promesso all'attaccante belga classe '93 di liberarlo in caso di proposta ... calciomercato.com

CONSIGLIO DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI, VIA LIBERA DAL CONSIGLIO ALL’UNANIMITÀ Nella seduta del 5 febbraio il consiglio comunale di #Orvieto ha approvato all'unanimità la mozione presentata dai gruppi consiliari di minoranza in merito all'istit facebook

Via libera alla proposta di legge della Lega che punta a superare la tradizionale definizione di "docente di sostegno" e a valorizzare in modo più ampio le competenze professionali legate alla didattica inclusiva. tuttoscuola.com/in-arrivo-il-d… x.com