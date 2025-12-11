inter acerbi fuori fino al 2026 niente supercoppa per il difensore

Francesco Acerbi rimarrà fuori dal campo fino al 2026 a causa di un infortunio, compromettendo la preparazione dell'Inter in vista delle prossime sfide, tra cui il derby contro il Genoa e la Supercoppa italiana a Riad. La sua assenza rappresenta un duro colpo per i nerazzurri in un momento cruciale della stagione.

Milano, 11 dicembre 2025 - Francesco Acerbi out fino al 2026. Per l'Inter una pessima notizia in vista del Genoa, domenica in campionato (anche senza Calhanoglu), e soprattutto della Supercoppa italiana a Riad. Il difensore nerazzurro di 37 anni, uscito dolorante nel primo tempo della sfida contro il Liverpool a San Siro, si è sottoposto a controlli che hanno rilevato un risentimento muscolare al bicipite della coscia destra. La previsione parla di almeno un mese di stop. Chivu lascerà a riposo anche Hakan Calhanoglu contro il Genoa, ma lo porterà a Riad nella speranza recuperi. Fuori anche Dumfries, ancora alle prese con il problema alla caviglia, mentre Matteo Darmian è pronto a rientrare, magari proprio in Supercoppa.