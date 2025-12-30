Ultimissime Inter LIVE | novità su Acerbi e Darmian la designazione per il Bologna e il rinnovo di Calhanoglu

Ecco le ultime notizie in tempo reale su Inter News 24: aggiornamenti su Acerbi e Darmian, la designazione ufficiale per il Bologna e il rinnovo di Calhanoglu. In questa sessione, vengono riportate le novità più recenti riguardanti la squadra nerazzurra, offrendo un quadro chiaro e preciso delle vicende attuali. Restate con noi per tutte le informazioni essenziali e aggiornate sulla situazione dell’Inter.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live di MARTEDI' 30 DICEMBRE. Calhanoglu Inter, si lavora al rinnovo del contratto. Ecco l'idea dei nerazzurri. Inter al lavoro per il rinnovo del contratto di Calhanoglu Arbitro Inter Bologna, designato il fischietto per il match. Arbitro Inter Bologna, la designazione per la partita di domenica Infortunio Darmian, ancora forfait col Bologna. LIVE! Bologna-Inter 1-1: diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale. Cronaca, gol, marcatori, assist, cartellini semifinale Supercoppa italiana - Le scelte di Chivu e Italiano per la seconda semifinale che designerà l'avversaria del Napoli.

