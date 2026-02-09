via catena un camel trophy fra buche e disagi

Via Catena è al collasso. La strada è piena di buche e disagi, e la frana di due anni fa ha lasciato un segno evidente. Ora, gli abitanti denunciano che il traffico è diventato impossibile e le condizioni della carreggiata peggiorano di giorno in giorno. La situazione è diventata insostenibile, e nessuno sembra aver trovato ancora una soluzione definitiva.

Via Catena è arrivata al limite. Non è solo la questione della frana che s’è mangiata un pezzo della carreggiata due anni fa ed ha costretto ad un semaforo quasi all’altezza della sede della compagnia della guardia di Finanza, a raccontare i guai di questa strada. Sono anche le condizioni disastrate del manto stradale (l’asfalto si sta sgretolando per usura e infiltrazioni) lungo tutto il tratto che inizia in località La Catena e termina, di fatto, davanti al vecchio liceo – ormai un monumento al degrado che si commenta da solo – a dire che così è diventato difficile andare avanti. Una strada buia, piena di buche, un autentico Camel Trophy che diventa ancora più ingestibile in condizioni di maltempo (e ormai, questa, non è una condizione eccezionale), quando l’acqua scorre come sul letto di un fiume in piena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

