’Camel Trophy’ in città Lo slalom dei pendolari per scansare le buche

La cattiva notizia è che le buche sulla strada Montefeltro ci sono ancora, sempre più profonde, e quindi ancora molto pericolose. La bella notizia è che "a giorni – promette il sindaco di Pesaro Andrea Biancani – le tapperemo". Vale la pena fare un giro dettagliato sulla strada trafficatissima, anche da mezzi pesanti, che punta verso l’entroterra e la cui manutenzione, dalla rotatoria Obi verso la città, spetta al Comune di Pesaro (oltre, dall’Obi verso Urbino, è invece affidata alla Provincia) e dove le buche, la cui profondità raggiunge spesso i 10 centimetri, sono lì da circa un mese, dopo le grandi piogge della fine di novembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

