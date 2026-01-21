Il Camel Trophy, competizione internazionale di fuoristrada che si svolse dal 1980 al 2000, è ancora ricordato dagli appassionati. Recentemente, lungo la tratta Fi-Pi-Li, l’adesivo ufficiale della manifestazione sta attirando l’attenzione, andando rapidamente esaurito. Un ricordo di un’epoca in cui l’avventura e la sfida su terreni difficili rappresentavano il cuore di questa storica competizione.

Chi ha i capelli grigi sa di certo cosa era il Camel Trophy, quella leggendaria e durissima competizione internazionale di fuoristrada sponsorizzata dal marchio di sigarette Camel, che si è svolta dal 1980 al 2000. Una gara mitica che ha messo alla prova uomini e mezzi in giungle, deserti e foreste pluviali, diventando sinonimo di avventura e resistenza. Iconico l’adesivo gadget che, in quegli anni, si vedeva su auto, zaini e diari della scuola. Qualcuno, da tempo, ha pensato bene di riprodurlo per la Fi-Pi-Li. Come dargli torto. E anche stavolta il simpatico gadget – riprodotto sul leggendario color senape dell’originale – ci dicono, sta andando a ruba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Camel Trophy in Fi-Pi-Li: "E l’adesivo va a ruba"

Leggi anche: Camion in fiamme, alba di paura in Fi-Pi-Li

Leggi anche: Incendio sulla Fi-Pi-Li. Tanta paura per un tir

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pannellini con immagini del Camel Trophy Zaire 1983 - facebook.com facebook