Il Napoli Basket chiude l' anno con un successo | prosegue la corsa alle Final Eight di Coppa Italia
Il Napoli Basket conclude il 2025 con una vittoria importante contro Cantù all'Alcott Arena PalaBarbuto, battendoli 98-86. Con questa prestazione, gli azzurri consolidano la posizione nella corsa alle Final Eight di Coppa Italia, ottenendo punti preziosi per il loro cammino nel torneo. La partita rappresenta un momento positivo per la squadra, che si prepara alle prossime sfide con rinnovata fiducia.
Il Napoli Basket chiude al meglio il 2025 con un bel successo su Cantù all'Alcott Arena PalaBarbuto. Gli azzurri battono gli uomini di Brienza 98-86 e incamerano altri due punti importanti nella corsa a un posto nelle Final Eight di Coppa Italia. La partita è rimasta ferma a lungo per la rottura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
