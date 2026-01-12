Il Napoli Basket alle final eight di Coppa Italia | meno amara la sconfitta con Milano
Il Napoli Basket conclude il girone d'andata con una sconfitta casalinga contro Milano, terminata 71-77. Nonostante il risultato, la squadra si qualifica comunque alle Final Eight di Coppa Italia, in programma a Torino a febbraio. Un passo importante per gli azzurri, che dimostrano continuità e determinazione in una stagione ancora in evoluzione.
La Guerri Napoli Basket chiude il girone d'andata con una sconfitta interna contro l'Olimpia Milano per 71-77, ma il ko è meno amaro per gli azzurri che volano comunque alle final eight di Coppa Italia in programma a Torino a febbraio. Dopo l'esclusione di Trapani dal campionato
NAPOLI BASKET - Gli azzurri perdono 71-77 contro l'Olimpia Milano, ma conquistano la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, Magro: "Abbiamo giocato una partita solida" - 77 nella gara della quindicesima giornata d'andata di Serie A, disputata questa sera all'Alcott Arena.
