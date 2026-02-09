Veroli e l’AI – L’Intelligenza Artificiale per tutti

Da frosinonetoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 13 e 14 febbraio, a Veroli, si terrà un evento dedicato all’intelligenza artificiale. Due giornate in cui si parlerà di come questa tecnologia sta cambiando il nostro modo di vivere e lavorare. La Sala Trulli sarà il luogo di incontri e approfondimenti, aperti a tutti. Un’opportunità per capire meglio cosa significa AI e come può coinvolgere la vita di ogni giorno.

Il 13 e 14 febbraio la Sala Trulli di Veroli ospiterà, un focus articolato in due giornate dedicato a uno dei temi centrali e trasformativi del nostro tempo.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere l’Intelligenza artificiale accessibile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Veroli e l AI

L’intelligenza artificiale a scuola, tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare. Open AI: “L’IA democratizza l’apprendimento, ma non sostituisce l’insegnante”

Dal turismo ai servizi ai cittadini, 58 studenti Its in gara a Firenze sull’intelligenza artificiale

Il 22 gennaio 2026 a Firenze si svolge la competizione tra 58 studenti degli Istituti Tecnici Superiori toscani, che presentano progetti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in settori come turismo, servizi ai cittadini, gestione dei rifiuti e orientamento al lavoro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Veroli e l AI

Argomenti discussi: Giornate Ecologiche a Veroli, al via il calendario delle raccolte itineranti sul territorio comunale; Anagni, Veroli, Alatri e Ferentino: ecco i primi Stati Generali della Cultura; Insieme 91 sindaci per la prima volta per gli Stati Generali della Cultura convocati dalle Città Erniche Fortificate del Lazio; Veroli – Imprese e territorio uniti per il sociale: a Veroli brilla la solidarietà con Diaconia (VIDEO).

veroli e l aiVeroli e Alatri, controlli nelle sale slot: sanzioni e una segnalazione all’Autorità giudiziariaVeroli e Alatri, controlli nelle sale slot: Carabinieri, NIL e Agenzia delle Dogane contestano sanzioni e segnalano un titolare per violazioni. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.