Veroli e l’AI – L’Intelligenza Artificiale per tutti

Il 13 e 14 febbraio, a Veroli, si terrà un evento dedicato all’intelligenza artificiale. Due giornate in cui si parlerà di come questa tecnologia sta cambiando il nostro modo di vivere e lavorare. La Sala Trulli sarà il luogo di incontri e approfondimenti, aperti a tutti. Un’opportunità per capire meglio cosa significa AI e come può coinvolgere la vita di ogni giorno.

