Veroli e l’AI – L’Intelligenza Artificiale per tutti
Il 13 e 14 febbraio, a Veroli, si terrà un evento dedicato all’intelligenza artificiale. Due giornate in cui si parlerà di come questa tecnologia sta cambiando il nostro modo di vivere e lavorare. La Sala Trulli sarà il luogo di incontri e approfondimenti, aperti a tutti. Un’opportunità per capire meglio cosa significa AI e come può coinvolgere la vita di ogni giorno.
Il 13 e 14 febbraio la Sala Trulli di Veroli ospiterà, un focus articolato in due giornate dedicato a uno dei temi centrali e trasformativi del nostro tempo.L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rendere l’Intelligenza artificiale accessibile.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Veroli e l AI
L’intelligenza artificiale a scuola, tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare. Open AI: “L’IA democratizza l’apprendimento, ma non sostituisce l’insegnante”
Dal turismo ai servizi ai cittadini, 58 studenti Its in gara a Firenze sull’intelligenza artificiale
Il 22 gennaio 2026 a Firenze si svolge la competizione tra 58 studenti degli Istituti Tecnici Superiori toscani, che presentano progetti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in settori come turismo, servizi ai cittadini, gestione dei rifiuti e orientamento al lavoro.
Ultime notizie su Veroli e l AI
Argomenti discussi: Giornate Ecologiche a Veroli, al via il calendario delle raccolte itineranti sul territorio comunale; Anagni, Veroli, Alatri e Ferentino: ecco i primi Stati Generali della Cultura; Insieme 91 sindaci per la prima volta per gli Stati Generali della Cultura convocati dalle Città Erniche Fortificate del Lazio; Veroli – Imprese e territorio uniti per il sociale: a Veroli brilla la solidarietà con Diaconia (VIDEO).
Veroli e Alatri, controlli nelle sale slot: sanzioni e una segnalazione all’Autorità giudiziariaVeroli e Alatri, controlli nelle sale slot: Carabinieri, NIL e Agenzia delle Dogane contestano sanzioni e segnalano un titolare per violazioni. msn.com
DIRETTA | 'Crescere con l’Intelligenza Artificiale', focus di Telefono Azzurro. Due giorni di confronto a Milano e Roma dedicati alla tutela dei minori nell’ambiente digitale e all’impatto delle nuove tecnologie #ANSA facebook
Bullismo, cyberbullismo e intelligenza artificiale: perché vietare non basta x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.