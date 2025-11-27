L’intelligenza artificiale a scuola tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare Open AI | L’IA democratizza l’apprendimento ma non sostituisce l’insegnante
L'intelligenza artificiale cambierà profondamente il sistema scolastico, ma senza sostituire il docente. Jayna Devani, responsabile Education per Europa, Nord Africa e Medio Oriente di OpenAI, e Antonio Pisante, amministratore delegato di Yellow Tech e presidente di AIFIA, hanno discusso questa trasformazione in una video-intervista pubblicata sul canale YouTube di Andrea Muzii. L'obiettivo è rendere l'apprendimento più democratico, personalizzato e accessibile attraverso strumenti di tutoraggio alimentati dall'IA. L'articolo L’intelligenza artificiale a scuola, tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche questi approfondimenti
il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com Vai su Facebook
Ferrieri, presidente @Angi_tech: "I tre cardini di quest’anno sono Intelligenza Artificiale, cyber e space economy". Vai su X
L’intelligenza artificiale di HUB Scuola aiuta studio e insegnamento - L’intelligenza artificiale entra ufficialmente nella piattaforma HUB Scuola, realizzata da Mondadori Education, Rizzoli Education e Deascuola, con il lancio di due nuovi strumenti: il Tutor AI dei ... Da primaonline.it
Scuola, per studio e didattica arrivano i tutor con l'Intelligenza Artificiale - Una nuova generazione di strumenti per la didattica basati sull’Intelligenza Artificiale fa il suo ingresso su HUB Scuola, la piattaforma didattica digitale di Mondadori Education, Rizzoli Education e ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Arrivano i tutor IA per lo studio e l'insegnamento - Compagni di studio virtuali progettati per accompagnare le ragazze e i ragazzi nel percorso di apprendimento. Lo riporta ansa.it