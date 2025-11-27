L’intelligenza artificiale a scuola tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare Open AI | L’IA democratizza l’apprendimento ma non sostituisce l’insegnante

L'intelligenza artificiale cambierà profondamente il sistema scolastico, ma senza sostituire il docente. Jayna Devani, responsabile Education per Europa, Nord Africa e Medio Oriente di OpenAI, e Antonio Pisante, amministratore delegato di Yellow Tech e presidente di AIFIA, hanno discusso questa trasformazione in una video-intervista pubblicata sul canale YouTube di Andrea Muzii. L'obiettivo è rendere l'apprendimento più democratico, personalizzato e accessibile attraverso strumenti di tutoraggio alimentati dall'IA. L'articolo L’intelligenza artificiale a scuola, tutor personalizzati per tutti e valutazioni da ripensare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it