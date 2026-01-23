Dal turismo ai servizi ai cittadini 58 studenti Its in gara a Firenze sull’intelligenza artificiale

Il 22 gennaio 2026 a Firenze si svolge la competizione tra 58 studenti degli Istituti Tecnici Superiori toscani, che presentano progetti sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in settori come turismo, servizi ai cittadini, gestione dei rifiuti e orientamento al lavoro. L’iniziativa mira a favorire l’applicazione pratica delle competenze e a promuovere soluzioni innovative per le sfide territoriali.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Dall’orientamento al lavoro alla gestione dei rifiuti, passando per il turismo sostenibile e il supporto ai cittadini: l’intelligenza artificiale diventa uno strumento per affrontare problemi reali del territorio grazie alle idee degli studenti degli Istituti Tecnici Superiori toscani. È questo il cuore dello “ School Hackathon AI ”, l’iniziativa promossa da Regione Toscana e organizzata da Engineering, che si è conclusa a Firenze coinvolgendo 58 giovani in una giornata di progettazione e confronto sulle applicazioni concrete, etiche e sociali dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

