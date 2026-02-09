verizon denuncia t mobile per promesse ingannevoli di risparmio annuo di 1000 dollari

Verizon ha deciso di portare T-Mobile in tribunale, accusandolo di aver fatto promesse ingannevoli sui risparmi annuali di 1000 dollari. La disputa tra i due colossi delle telecomunicazioni negli Stati Uniti si è spostata dal marketing alla fase legale, segnando un nuovo capitolo in questa lunga battaglia.

T-mobile ha annunciato di aver raddoppiato le velocità di download rispetto a Verizon, diventando così l’operatore più veloce negli Stati Uniti.

Verizon ha portato T-Mobile in tribunale per pubblicità ingannevole.

