T-mobile ha annunciato di aver raddoppiato le velocità di download rispetto a Verizon, diventando così l’operatore più veloce negli Stati Uniti. I dati di Ookla Speedtest H2 2025 confermano questa conquista, mostrando come T-mobile abbia superato Verizon nelle principali metriche di rete.

Questo approfondimento sintetizza i risultati di Ookla Speedtest H2 2025, che evidenziano la leadership di t-mobile nelle principali metriche di rete negli Stati Uniti, confrontandola con verizon e at&t. L’analisi si basa sui dati raccolti nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2025, offrendo una visione chiara delle prestazioni reali e dell’esperienza utente. t-mobile domina la classifica speedtest h2 2025: risultati chiave. prestazioni medie e velocità di download. nella rilevazione, t-mobile registra una velocità di download mediana di 259,48 Mbps, mentre la velocità mediana 5G si attesta a 309,41 Mbps. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - T-mobile raddoppia le velocità di download di verizon per diventare operatore mobile più veloce degli stati uniti

Approfondimenti su T mobile Verizon

