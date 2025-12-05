Le partite del weekend dell’Immacolata | ecco le sfide per le toscane le umbre e lo Spezia
Firenze, 5 dicembre 2025 – Ecco il panorama delle partite del weekend dell’Immacolata. Tante sfide per le toscane, le umbre e lo Spezia. Il programma Serie A Sassuolo Fiorentina (Sabato 6 dicembre alle 15) Pisa Parma (Lunedì 8 dicembre alle 15) Serie B Empoli Palermo (Domenica 7 dicembre alle 17.15) Sampdoria Carrarese (Domenica 7 dicembre alle 19.30) Entella Spezia (Lunedì 8 dicembre alle 19.30) Serie C Livorno Arezzo (Sabato 6 dicembre alle 14.30) Pianese Gubbio (Sabato 6 dicembre alle 14.30) Perugia Ternana (Domenica 7 dicembre alle 14.30) Ravenna Pontedera (Domenica 7 dicembre alle 17.30). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
