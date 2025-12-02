Conte si allena ogni mattina da solo non vuole gente attorno E ha un corno rosso che tocca durante le partite Corsera

Antonio Conte e la sua vita napoletana. Ne scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera. Metodi di lavoro stile marines e un rigore esasperato in tutto ciò di cui si occupa. Anche un sorriso fuori posto durante una seduta di allenamento può fargli perdere la pazienza. Come il rispetto degli orari, l'applicazione. I primi sono da soli, a lui piace così. Ha lo staff di cui si fida, ha il suo alter ego Lele Oriali, ha un mondo ristrettissimo di collaboratori che per entrare nel suo ufficio però devono bussare.

Conte si allena ogni mattina da solo, non vuole gente attorno. E ha un corno rosso che tocca durante le partite (Corsera) - Conte abita a Chiaia, niente casa vista Golfo, frequenta ristorante e pizzerie normali non posti fighi. Riporta ilnapolista.it

Marco Motta: "Se ti allena Conte, in campo ti sembra di aver già vissuto ogni partita che giochi" - L'ex difensore Marco Motta, allenato in carriera anche da mister Antonio Conte, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per commentare la stagione del Napoli e ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Napoli: Conte "Lobotka si è allenato, non vorrei farne a meno" - "Lobotka ieri è rientrato in gruppo e anche oggi si allenato regolarmente. Secondo ansa.it

Napoli, Conte: «È il momento della verità, giocheremo ogni tre giorni. Beukema ci aiuterà, Elmas e Hojlund a disposizione» - Il Napoli sta per lasciare la logica della partita a settimana che ha caratterizzato la scorsa stagione. ilmessaggero.it scrive