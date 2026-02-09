Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa kidnapped after being freed in prisoner release

Un politico venezuelano, Juan Pablo Guanipa, è stato rapito poco dopo essere stato liberato in un’operazione di rilascio di prigionieri. La notizia è stata confermata da Maria Corina Machado, leader dell’opposizione, che ha denunciato l’accaduto. La vicenda si è verificata nel quartiere Los Chorros di Caracas, suscitando preoccupazione tra i sostenitori e le autorità. La polizia locale ha avviato le indagini per cercare di ritrovare Guanipa e capire chi si nasconde dietro il rapimento.

Feb 8 (Reuters) - Venezuela’s opposition leader Maria Corina Machado said on Sunday that politician Juan Pablo Guanipa was kidnapped in the Los Chorros neighborhood of Ca. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa kidnapped after being freed in prisoner release Approfondimenti su Juan Pablo Guanipa Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa freed in prisoner release Questa mattina, Juan Pablo Guanipa, politico venezuelano, è stato rilasciato dalle carceri del Venezuela. Venezuela opposition members freed in prisoner release Il 8 gennaio, due importanti membri dell’opposizione venezuelana sono stati rilasciati, come confermato dall’organizzazione per i diritti umani Foro Penal. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Silencio y angustia: 2 meses sin noticias de Juan Pablo Guanipa Ultime notizie su Juan Pablo Guanipa Argomenti discussi: Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa freed in prisoner release. Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa kidnapped after being freed in prisoner releaseVenezuela's opposition leader Maria Corina Machado said on Sunday that politician Juan Pablo Guanipa was kidnapped in the Los Chorros neighborhood of Caracas, hours after it was ... yahoo.com Venezuelan opposition member Guanipa freed as prisoner releases continueFeb 8 (Reuters) - Venezuelan opposition politician Juan Pablo Guanipa has been freed from jail, his family said in a statement on Sunday, the latest high-profile release by the government in Caracas, ... msn.com Juan Pablo Montoya (Mclaren) no GP da Europa de 2005. facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.