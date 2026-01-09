Venezuela opposition members freed in prisoner release

Il 8 gennaio, due importanti membri dell’opposizione venezuelana sono stati rilasciati, come confermato dall’organizzazione per i diritti umani Foro Penal. La notizia segna un passo significativo nel quadro politico del Venezuela, suscitando attenzione sulla situazione dei diritti civili nel paese. Il rilascio avviene in un contesto di tensioni e negoziati tra il governo e l’opposizione, riflettendo i recenti sviluppi nel panorama politico venezuelano.

Jan 8 (Reuters) - Two leading members of Venezuela's political opposition were freed in a prisoner release on Thursday, according to local rights group Foro Penal and vid.

