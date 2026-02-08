Venezuelan politician Juan Pablo Guanipa freed in prisoner release

Questa mattina, Juan Pablo Guanipa, politico venezuelano, è stato rilasciato dalle carceri del Venezuela. La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha diffuso un comunicato domenica. Il suo rilascio arriva dopo settimane di attesa e si inserisce in un contesto di tensioni politiche nel paese. Ora Guanipa torna libero e potrà riprendere le sue attività pubbliche.

Rights group Foro Penal says it has verified 383 liberations of political prisoners since the government announced a new series of releases on January 8. Il gruppo per i diritti umani Foro Penal afferma di aver verificato 383 liberazioni di prigionieri politici da quando il governo ha annunciato una nuova serie di rilasci l'8 gennaio.

