Venezuela | rapito il leader dell’opposizione Guanipa

In Venezuela, il leader dell’opposizione Juan Pablo Guanipa è stato rapito. È un episodio che ha sorpreso molti, considerando il suo ruolo di figura di spicco nella politica del paese. Al momento non ci sono dettagli su chi abbia compiuto il rapimento o le motivazioni dietro questa azione. La notizia sta facendo il giro delle agenzie e preoccupa chi si batte per un cambio politico in Venezuela.

In Venezuela è stato rapito il leader dell’opposizione Juan Pablo Guanipa, stretto alleato di María Corina Machado. Guanipa sarebbe stato rapito poche ore dopo il suo rilascio dalla prigione. La leader dell’opposizione venezuelana María Corina Machado ha affermato che Juan Pablo Guanipa, uno dei suoi più stretti alleati, è stato rapito. Guanipa sarebbe stato rapito poche ore dopo il suo rilascio dalla prigione. “Uomini pesantemente armati, vestiti in abiti civili, sono arrivati??a bordo di quattro veicoli e lo hanno portato via con la violenza”, ha scritto Machado sul suo account X, chiedendone il rilascio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Juan Pablo Guanipa, politico venezuelano dell’opposizione, è stato rapito di nuovo poche ore dopo essere stato rilasciato dalla prigione.

Il Papa ha incontrato questa mattina in Vaticano María Corina Machado, attivista e politica venezuelana, nota per il suo impegno nel dialogo e nella promozione della pace.

