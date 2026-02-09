Rilasciato e poi rapito Juan Pablo Guanipa politico dell’opposizione in Venezuela

Juan Pablo Guanipa, politico venezuelano dell’opposizione, è stato rapito di nuovo poche ore dopo essere stato rilasciato dalla prigione. La vicenda si è svolta domenica sera, quando uomini armati hanno preso il controllo di Guanipa poco dopo che aveva lasciato la cella. La famiglia e i colleghi denunciano un colpo di scena che complica la già complicata situazione politica nel paese.

Juan Pablo Guanipa, alleato politico della leader dell'opposizione Maria Corina Machado, è stato rapito domenica sera da aggressori pesantemente armati, poco dopo essere stato rilasciato dalla prigione, secondo quanto riferito dalla sua famiglia e da numerosi alleati politici. Guanipa, leader del partito conservatore Primero Justicia, è tra i numerosi prigionieri politici di alto profilo liberati domenica, nell'ultimo tentativo del governo di soddisfare le richieste degli Stati Uniti di liberare coloro che sono detenuti per motivi politici. Ma in seguito è stato rapito da un gruppo di uomini nel quartiere Los Chorros di Caracas, ha affermato la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, che non si trova nel Paese.

