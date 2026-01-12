Il Papa incontra María Corina Machado Nobel per la pace e leader dell' opposizione in Venezuela

Il Papa ha incontrato questa mattina in Vaticano María Corina Machado, attivista e politica venezuelana, nota per il suo impegno nel dialogo e nella promozione della pace. Machado, leader dell'opposizione in Venezuela, ha ricevuto l'attenzione del Pontefice in un contesto di attenzione internazionale sulla situazione politica nel paese sudamericano. L'incontro si inserisce in un quadro di dialogo e collaborazione tra la Chiesa e le forze politiche.

Papa Leone XIV ha incontrato questa mattina in Vaticano l'attivista e politica venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela. Lo riferisce il Bollettino Vaticano. A ottobre Machado aveva lanciato un appello al Pontefice affinché intercedesse con il governo di Nicolas Maduro per favorire la scarcerazione dei detenuti politici nel paese. Negli ultimi giorni molti di loro - tra cui, da questa notte, anche gli italiani Alberto Trentini e Mario Burlò - sono stati rilasciati, come deciso dal governo di Caracas e annunciato dal presidente dell’Assemblea Nazionale Jorge Rodríguez, fratello della vicepresidente e presidente facente funzioni Delcy Rodríguez. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela Leggi anche: Il Papa a sorpresa incontra Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana Leggi anche: María Corina Machado, manifestazioni in tutta l'America Latina per la leader dell'opposizione venezuelana La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il Papa incontra María Corina Machado, Nobel per la pace e leader dell'opposizione in Venezuela - Nel giorno della liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, il Pontefice ha ricevuto in Vaticano l'attivista e politica venezuelana oppositrice di Maduro ... ilfoglio.it

