Il leader dell’opposizione venezuelana Juan Pablo Guanipa è stato rilasciato dal carcere ma è stato subito arrestato di nuovo. La procura ha deciso di fermarlo perché avrebbe violato le condizioni di libertà. Guanipa, 61 anni, vicino a Maria Corina Machado, era stato liberato solo poche ore prima, ma le autorità hanno deciso di rifermelo, creando un nuovo caso nel panorama politico del Venezuela.

Juan Pablo Guanipa, 61 anni, leader dell’opposizione venezuelana vicino al premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, è stato arrestato poche ore dopo il suo rilascio dal carcere, su richiesta della procura che ha ritenuto avesse violato le condizioni poste per la sua liberazione. “Il ministero ricorda che le misure decise dai tribunali sono subordinate al rigoroso rispetto degli obblighi imposti”, ha spiegato la procura in un comunicato, che chiede alla giustizia che l’ex vicepresidente del Parlamento sia sottoposto a “un regime di detenzione domiciliare”. All’uscita dal carcere, Guanipa si era recato in moto davanti a diverse prigioni di Caracas, dove aveva incontrato i familiari dei prigionieri politici e parlato con la stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, il leader dell’opposizione Juan Pablo Guanipa rilasciato dal carcere e arrestato subito dopo

