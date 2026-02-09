Venezia-Modena martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20, Venezia e Modena si sfidano nel 23esimo turno di Serie B. Il Venezia di Stroppa, che guida la classifica, riceve in casa il Modena di Sottil. Una partita importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che vogliono mantenere la testa della classifica e gli ospiti che cercano punti per migliorare la loro posizione. La sfida si presenta aperta e piena di tensione, con i tifosi pronti a sostenere le rispettive squadre.

In Serie B comanda il Venezia di Stroppa che in questo 23esimo turno affronta in casa il Modena di Sottil. Per i lagunari contro il Frosinone è arrivata l'ottava vittoria consecutiva, in un altro scontro diretto dopo quello contro il Monza e che li porta a +4 sul terzo posto. Dopo qualche tentennamento iniziale la squadra ha iniziato a viaggiare spedita verso l'immediato ritorno.

