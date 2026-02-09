La deputata del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico riceve pesanti insulti sui social, tra cui termini come

«Muori», «mignottone», «troia», «lurida», «cornuta», «demente», «merda». E ancora: «sappiamo come sei arrivata lì», «tu non capisci un c.», «vaffanculo». È solo una parte dell’ondata di insulti, sessisti e violenti, ricevuti sui social dalla deputata cosentina del Movimento 5 Stelle, Anna Laura Orrico. Parole d’odio che la parlamentare ha deciso di rendere pubbliche attraverso i propri canali social, denunciando un attacco coordinato da parte di «squadroni di commentatori sincronizzati», con l’obiettivo – spiega – di intimorirla, sminuirla e affievolire le sue opinioni. «Attacchi dopo le mie prese di posizione» Secondo Orrico, gli insulti sarebbero arrivati in particolare dopo i suoi interventi contro «le derive repressive del governo» e dopo aver impedito «che movimenti neofascisti si facessero pubblicità nella casa della democrazia, il Parlamento». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Veleni e offese social pesanti, la denuncia di Anna Laura Orrico (M5S): “Non mi lascio intimidire”

Approfondimenti su Anna Laura Orrico

Nazmul Khondaker, pizzaiolo di Bologna, si trova nel mirino di alcuni pusher.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Anna Laura Orrico

Argomenti discussi: Insulti social sessisti al deputato Giovanna Iacono, confermata condanna a consigliere comunale - AgrigentoNotizie; Aveva scherzato sulla Schlein, Pucci rinuncia a Sanremo dopo le offese da sinistra. Meloni indignata: Deriva illiberale; Aveva scherzato sulla Schlein Pucci rinuncia a Sanremo dopo le offese da sinistra Meloni indignata | Deriva illiberale.

Veleni e offese social pesanti, la denuncia di Anna Laura Orrico (M5S): Non mi lascio intimidireParole d’odio che la parlamentare ha deciso di rendere pubbliche attraverso i propri canali social, denunciando un attacco coordinato da parte di «squadroni di commentatori sincronizzati», con ... gazzettadelsud.it

Siamo al fianco di Anna Laura Orrico e condanniamo con assoluta fermezza la violenza che in queste ore sta subendo. Con la stessa chiarezza respingiamo ogni forma di doppiopesismo. I principi di rispetto, legalità e tutela della persona non possono essere facebook