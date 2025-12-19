Aggredito al Comune da un senza fissa dimora Giuliano | Non mi lascio intimidire
Dopo l'aggressione subita da parte di un cittadino destinatario di uno sfratto, il sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano rompe il silenzio per ringraziare tutti i cittadini e rappresentanti delle istituzioni che gli hanno espresso solidarietà e ribadire la propria posizione contro ogni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Giffoni Valle Piana. Sindaco aggredito: "Non mi faccio intimidire". Giuliano è stato minacciato in Comune con un coltello da un 32enne, che aveva occupato abusivamente un immobile comunale ed è destinatario di un'ordinanza di sgombero Leggi https://short - facebook.com facebook
