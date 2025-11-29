di Andrea Bargione Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 0-0: sintesi e moviola. 18? RITMI LENTI – La sfida è iniziata con ritmi lenti, entrambe le squadre sono in fase di studio e sono poche le occasioni. 15? SCHEMA JUVE – La Juventus prova a lavorare con uno schema da calcio di punizione: Conceicao mette in mezzo, respingono i difensori rossoblù. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Cagliari 0-0 LIVE: costruiscono i bianconeri ma i rossoblù sono attenti