Manfredonia torna a parlare prima della sfida tra Juventus e Lazio. L'ex centrocampista, che ha vestito entrambe le maglie, anticipa che i bianconeri scenderanno in campo per vincere, mentre la Lazio potrebbe sorprendere. Spiega che Spalletti ha rivoluzionato la squadra di Torino, mentre Sarri ha mantenuto uno stile diverso. Manfredonia rivela anche di essere tifoso biancoceleste, di aver esordito in Serie A con la Lazio e di aver portato a casa uno scudetto e una Coppa Intercontinentale.

L’ex centrocampista gioca in anticipo la sfida dello Stadium: “La Juve farà la partita. Nella Lazio mi stuzzica tanto un giocatore” Dieci anni in maglia biancoceleste; squadra della quale è sempre stato tifoso e con la quale ha esordito in serie A, arrivando in Nazionale; poi due stagioni a Torino con la Juventus, nelle quali ha portato a casa uno scudetto e una Coppa Intercontinentale. Lionello Manfredonia è stata una bandiera della Lazio ed uno degli elementi di maggior affidabilità dei bianconeri, con i quali si è tolto più di una soddisfazione. “Sono state due esperienze diverse, ma altrettanto importanti”, ha detto in esclusiva ai nostri microfoni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Lazio, il doppio ex Manfredonia esclusivo: “Spalletti ha cambiato i bianconeri. Sarri invece…”

La partita tra Juventus e Lazio si avvicina e promette spettacolo.

Fabrizio Ravanelli si dice pronto per una bella sfida tra le due squadre.

