Variante | Tamponamento tra due auto all' altezza di Livorno Sud | tre feriti

Un incidente si è verificato questa sera poco prima delle 19 sulla Variante all’altezza di Livorno Sud, in direzione Romito. Due auto si sono scontrate e sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Tre persone sono finite in ospedale con ferite lievi. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e per aiutare i feriti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente stradale intorno poco prima delle 19 di oggi, lunedì 9 febbraio, sulla Variante all'altezza di Livorno Sud in direzione Romito, dove due auto si sono tamponate. L'impatto è stato violento e una vettura è finita in testa coda. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di.

