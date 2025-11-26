Valditara | 11 miliardi per l’edilizia scolastica interessato un quarto degli edifici

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha illustrato i dati sugli investimenti destinati all'edilizia scolastica durante la 38esima assemblea dell'Unione delle Province d'Italia, svoltasi a Lecce. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

